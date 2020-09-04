Отец снял на видео внезапную встречу матери и сына-солдата после долгой разлуки

Daily mail

В китайском городе Юэян, провинция Хунань, сын-солдат без предупреждения вернулся со службы и растрогал мать. На видео воссоединения обратило внимание издание Daily Mail.

Молодой человек заранее предупредил отца о своем приезде и попросил держать это в тайне от матери. Он также попросил отца снять ее реакцию на внезапную встречу после долгой разлуки.

На кадрах видно, как ничего не подозревающая женщина готовит ужин и слышит стук в дверь. Увидев на пороге сына, она начинает радостно кричать и прыгать. «Мой ребенок вернулся домой! Это мой сын!» — восклицает растроганная женщина и бросается на мужчину с объятиями.

Ролик набрал миллионы просмотров в сети и собрал тысячи восхищенных комментариев. Пользователи сети отметили искренность женщины и пожелали счастья семье.

Ранее сообщалось о трогательной встрече солдата с сыном после шести месяцев разлуки. Мужчина без предупреждения приехал домой на новогодние праздники и сделал сюрприз для ребенка.