Вторая страна отказалась от участия в российских учениях «Кавказ-2020»

Азербайджан отказался от непосредственного участия в российском стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Об этом сообщили в Минобороны республики, передает ТАСС.

Тем не менее Баку планирует прислать на учения своих наблюдателей. Таким образом, Азербайджан стал второй страной, отказавшейся от участия в маневрах.

30 августа Минобороны Индии подтвердило отказ от участия в «Кавказ-2020». Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, включая организацию логистики. Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.

Командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре этого года на юге России. Ранее планировалось привлечь к учениям группировки из шести стран, в том числе государств-членов ШОС и ОДКБ.