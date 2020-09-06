Страницу сына Эвелины Бледанс с синдромом Дауна заблокировали в Instagram

Актриса Эвелина Бледанс пожаловалась на руководство Instagram за то, что они заблокировали страницу ее сына, которому диагностировали синдром Дауна. Соответствующий пост появился в ее аккаунте в воскресенье, 6 сентября.

По словам звезды, страницу Семена удалили из-за несоответствия правилам соцсети, однако она не понимает, какие именно пункты были нарушены. Бледанс объяснила, что на протяжении трех месяцев родители мальчика предоставляли доказательства того, что аккаунт ведется без нарушений.

Однако отправленные в службу поддержки скриншоты паспортов и письма не принесли результата. «Личные просьбы Анны-Марии Треневой (региональный директор Instagram — прим. «Ленты.ру») не помогли», — добавила знаменитость в посте.

51-летняя Бледанс также отметила, что благодаря странице ее сына по всей России тысячи мам, у которых рождался «солнечный ребенок», «прикладывали его к груди», вместо того чтобы отказываться от него.

Подписчики поддержали актрису в комментариях под публикацией. «Какая несправедливость! Жизнь Семы надо в учебники закреплять, чтобы родители не боялись, а общество принимало бы этих людей!», «Что это такое! Верните страничку Семы! Мы его очень любим и восхищаемся его успехами!», «Очень обидно, столько трудов и полезной информации», — писали поклонники.

В июле 2018 года Эвелина Бледанс раскритиковала артиста Константина Хабенского за то, что он не захотел сделать совместную фотографию с ее сыном, которому диагностировали синдром Дауна. Женщина отметила, что получила от мужчины жесткий отказ, хоть они и живут в одном маленьком закрытом отеле.