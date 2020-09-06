Российским школьникам разрешили не сдавать тесты на коронавирус

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что российским школьникам разрешается в течение учебного года не сдавать тесты на коронавирус. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС в воскресенье, 6 сентября.

«С детей тесты никто не берет, главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой», — объяснил Глушко.

По его словам, особое внимание будет уделяться сотрудникам школы, в том числе учителям и администрации учебного заведения. При этом, подчеркнул первый замминистра, вакцинация педагогов будет добровольной.

Ранее 6 сентября Глушко заявил в беседе с «Комсомольской правдой», что в российских школах зафиксированы единичные случаи распространения коронавирусной инфекции. Он рассказал, что министерство ежедневно мониторит ситуацию.

Учеба в школах и вузах России в этом году началась 1 сентября в привычном очном формате с соблюдением мер безопасности. В помещениях будет проводиться дезинфекция, ношение масок станет обязательным, уроки физкультуры пройдут на улице, систематически у учащихся и педагогов будут измерять температуру.

По последним данным, общее число инфицированных в России составило 1 025 505 за все время распространения инфекции. Из них 17 820 умерли, а 840 949 выздоровели.