Рой смертоносных шершней насмерть искусал опытного туриста

Житель Малайзии погиб от укусов смертоносных шершней во время похода в заповеднике Bukin Ayer вблизи малайзийского города Кангар. Об этом сообщает издание The Star.

Вечером в пятницу, 4 сентября, 66-летний Канг Ах Лек (Kang Ah Lek) вместе с друзьями шел по тропе в заповеднике. Туристы случайно дотронулись до гнезда шершней, и рой насекомых налетел на них.

60-летний друг Канга Квах Теоу По (Quah Teow Poh) в этот момент находился позади группы, у подножья холма. Он рассказал, что в результате укусов Канг упал и потерял сознание. Находившиеся рядом с ним товарищи позвонили Кваху и попросили его помочь им спустить пострадавшего вниз.

Малайзиец получил укусы в голову, шею, ноги и другие части тела. Он скончался в больнице. Троим его друзьям потребовалась медицинская помощь в связи с укусами насекомых; еще четверо — не пострадали.

По словам Кваха, очевидцы сообщили ему, что у покусавших их шершней была желтая точка на хвосте. «Мы знали, что в лесу есть шершни, но не ожидали, что это так серьезно. Мы никогда не сталкивались с ними раньше», — подчеркнул он. Он добавил, что у Канга был 20-летний опыт в туризме.

Президент Малайзийского общества токсикологии профессор Ахмад Халдун Исмаил (Ahmad Khaldun Ismail) заявил, что не существует лекарства или антидота, который мог бы нейтрализовать яд пчел или шершней. «Для тех, у кого укусы вызвали острую аллергическую реакцию, есть специальные препараты, которые могут помочь снизить гиперчувствительность», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что житель французской Бретани задохнулся после того, как его ужалила оса во время отдыха с семьей на озере Анси во Французских Альпах. Сразу после укуса язык распух, пострадавший начал задыхаться и потерял сознание.