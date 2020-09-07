Кейт Бланшетт вышла в свет в наряде пятилетней давности

Австралийская актриса Кейт Бланшетт появилась на красной дорожке 77-го Венецианского кинофестиваля в Италии в наряде пятилетней давности. Снимок публикует издание Page Six.



На размещенном кадре 51-летняя звезда запечатлена в темно-синем мерцающем платье бренда Esteban Cortazar из весенней коллекции 2016 года. Она также надела черные туфли на каблуках с острым носом. Отмечается, что в 2015 году Бланшетт появилась в таком же образе на Лондонском кинофестивале.

По информации издания, актриса выступает за безопасное использование природных ресурсов. В связи с этим она призывает других знаменитостей выходить в свет в старых нарядах, а не покупать новые дизайнерские вещи ради каждого нового публичного мероприятия.

«Кейт решила вновь надеть некоторые из самых запоминающихся нарядов. Одежда предназначена для того, чтобы ею восхищались снова и снова, даже если вы всемирно известная актриса», — подчеркнула стилист Бланшетт Элизабет Стюарт (Elizabeth Stewart).

Кроме того, она добавила, что актриса также пожертвует несколько нарядов люксовых брендов аукциону под названием RAD. По ее словам, все средства, полученные с их продажи, будут направлены благотворительным организациям.

В марте Кейт Миддлтон появилась на публике в платье четырехлетней давности. Она посетила празднование, посвященное 25-летию создания детской благотворительной организации Place2Be в наряде британского дизайнера Дженни Пэкхэм (Jenny Packham). Герцогиня уже надевала это платье во время королевского тура в Индию в 2016 году.