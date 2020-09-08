Новую единую дальневосточную авиакомпанию предложили сделать альянсом

Дальневосточные регионы выступили за создание единой авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в форме альянса уже имеющихся перевозчиков с сохранением их независимости, а не создания новой авиакомпании на базе «Авроры». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По предварительной договоренности в состав альянса согласились войти «Аврора», «Якутия», «Полярные авиалинии», «Хабаровские авиалинии», «Камчатское авиационное предприятие» и «Авиашельф». На первом этапе предложено создать наблюдательный совет, в который войдут представители от каждого субъекта и собственники авиакомпаний.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.