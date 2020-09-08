Цена самой модной сумки десятилетия составила полмиллиона рублей

Сумка Chanel 19 французского люксового модного дома Chanel, стоимость которой составляет более полумиллиона рублей, в настоящее время стала одним из главных трендов у блогеров в соцсетях. Их фотографии с аксессуаром появились в Instagram.

Главный редактор портала о моде Who What Wear Кристен Николс (Kristen Nichols) назвала указанную модель самой модной сумкой десятилетия. Эксперт отмечает, что она была выпущена в 2019 году и является одной из последних сумок французского модного дома, которая прочно и надолго вошла в моду.

«Благодаря форме оверсайз, пышной набивке и стеганым деталям эта модель обрела более крупные пропорции, поэтому неудивительно, что она так популярна среди любителей моды. Элегантный дизайн, вдохновленный самыми популярными сумками Chanel, гарантирует ее долговечность», — высказалась она.

Известно, что изделие с массивным ремешком в виде цепочки выполнено из разных материалов и тканей. Например, есть модели из черной и цветной кожи, шерстяного твида, денима или шелка с принтом. Их средняя стоимость составляет почти семь тысяч долларов (519 тысяч рублей).

В августе знаменитости полюбили сумку люксового бренда и запустили новый модный тренд. Речь идет об изделиях британской марки Burberry под названием The Pocket Bag, выпущенных в разных цветах. В описанном аксессуаре сфотографировались австралийская блогерша Лили Мэймак, а также иллюстратор и визажист из Берлина Кики Йенг Джонг.