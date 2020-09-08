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Высокопоставленного российского чиновника захотели выселить из квартиры

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Уфе прокуратура добивается выселения из четырехкомнатной квартиры заместителя регионального министра лесного хозяйства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкортостана.

Как выяснили в надзорном ведомстве, еще в 2011 году российскому чиновнику (тогда он занимал пост главы Зилаирского района) по договору мены были предоставлены просторные апартаменты в доме на улице Гоголя. По условиям сделки, супруга чиновника, с которой заключался договор, должна была передать в собственность муниципалитета свою однокомнатную квартиру, а также доплатить 7,2 миллиона рублей.

Свои обязательства женщина выполнять не захотела. Более того, в 2014 году она продала «однушку». Семья высокопоставленного госслужащего на протяжении девяти лет продолжала безвозмездно пользоваться полученным жильем. Администрация города не принимала никаких мер по данному факту и только после вмешательства прокуратуры обратилась в суд с заявлением о выселении чиновника и членов его семьи из занимаемой квартиры.

По данным портала ProUfu.ru, речь идет о семье Ильгиза Фаткуллина. Он руководил администрацией Зилаирского района с 2011 года. В 2020-м ушел в отставку и занял пост замминистра.

Минувшим летом в Ханты-Мансийском автономном округе завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего бывшего чиновника — главы сельского поселения Сибирский. По версии следствия, мужчина украл у муниципалитета пять квартир балансовой стоимостью свыше 13 миллионов рублей. Госслужащему грозит 15-летний тюремный срок.

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