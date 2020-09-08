Познер оценил опасность конспирологии о мировом правительстве

Телеведущий Владимир Познер дал оценку тому, насколько опасны теории заговора в современном мире. Свое мнение журналист высказал, отвечая на вопрос читателя о конспирологии через блог «Познер Online».

По словам Познера, опасность подобных утверждений зависит от состояния общества. «Конспирология существует с незапамятных времен, разговоры о "черных вертолетах" и "мировом правительстве" не новы», — отметил он.

Ведущий подчеркнул, что если общество в устойчивом состоянии, то есть люди в основном довольны жизнью, то конспирология не имеет шансов на влияние. «Если же общество раздражено, растеряно, не понимает, что ждет его, тогда конспирология может быть очень опасной», — заметил Познер.

Он добавил, что в состоянии раздражения и непонимания внутри общества регулярно появляются теории заговора, которые в теории могут быть использованы той или иной группой или человеком в политических целях.

Журналист заключил, что с конспирологией стоит бороться на личном примере — не распространять ее в своем кругу. Он выступил против прямых запретов, однако посчитал возможным не давать стороннику теорий заговора выступать в телеэфирах.

Ранее Владимир Познер вспомнил о встрече с основателем Microsoft Биллом Гейтсом и поделился своим впечатлением о нем. Журналист также прокомментировал слухи о том, что Гейтс является «страшным злодеем», который пытается «уничтожить человечество».