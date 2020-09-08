В России нашли выгоду от резко взлетевшего курса евро

Российские туроператоры нашли выгоду в процессе реализации зарубежных туров на фоне пандемии коронавируса в результате резко взлетевшего курса евро. Об этом пишет TourDom.ru.

«Успешно продавать туры за границу даже при цене доллара выше 75 рублей нам "помогают" отельеры на отечественных курортах», — пояснил директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Так, к примеру, недельный отдых для двоих взрослых и ребенка в турецком четырехзвездочном отеле по системе «все включено» и авиаперелет обойдется примерно в 80 тысяч рублей, в то время как за отпуск в крымской гостинице аналогичной категории с включенным завтраком придется заплатить 110 тысяч рублей.

Собеседник портала подчеркнул, что при этом у руководства отечественных объектов размещения нет необходимости снижать цены, так как даже в условиях высоких тарифов у них нет проблем с загрузкой.

Материалы по теме Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России Далеко зашли Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?

Руководитель сети турагентств «География» Юлия Круглова подчеркнула, что падение курса рубля пока не привело к снижению интереса россиян к выездному туризму — в целом они умело адаптируются к сложившимся обстоятельствам. «Чтобы уложиться в выделенный на отдых бюджет, люди выбирают размещение попроще», — пояснила она.

7 сентября курс евро взлетел выше 90 рублей — это произошло впервые с февраля 2016 года.

До этого сообщалось, что Санкт-Петербург этим летом стал самым затратным городом для российских туристов. Так, отдыхающие тратили в Северной столице в среднем 4601 рубль на одну покупку. При этом в курортных регионах — Краснодарском крае и Крыму — средний чек покупки составил 2732 и 2163 рубля соответственно.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru