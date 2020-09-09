Раскрыта причина опасности коронавируса для мужчин и пожилых

Ученые Вашингтонского университета раскрыли причины, почему у мужчин и пожилых людей коронавирусная инфекция вызывает более опасные симптомы, чем у других групп населения. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи выделили и секвенировали (установили нуклеотидную последовательность) вирусную РНК из мазков, собранных у 430 пациентов с COVID-19 и 54 людей с отрицательными результатами тестов на коронавирус. После этого была проанализирована иммунная реакция испытуемых на вирус с учетом инфекционного статуса, вирусной нагрузки, возраста и пола.

Оказалось, что иммунные реакции активируются только через три дня после начала инфекции, а состав и функция иммунных клеток колеблются в зависимости от вирусной нагрузки, что свидетельствует о нарушениях в защитной реакции у мужчин и пожилых людей.

С момента начала пандемии SARS-CoV-2 у пожилых людей и мужчин наблюдался высокий уровень смертности, что может указывать на более слабые иммунные ответы, лежащие в основе плохих клинических исходов.