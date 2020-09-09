Российский регион увеличил экспорт на 72 процента

Сельскохозяйственные предприятия Липецкой области за восемь месяцев текущего года экспортировали за рубеж продукцию на сумму свыше 376 миллионов долларов. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«За восемь месяцев текущего года область поставила на зарубежные рынки продовольственных товаров и сельхозсырья на 376 миллионов, это на 72 процента больше, чем за восемь месяцев прошлого года», — уточнил он. В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» для каждого региона страны установлен свой показатель объема экспорта. В частности, для Липецкой области в нынешнем году это 276,2 миллиона долларов.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.