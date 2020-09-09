Россияне массово устроили разборки в Турции из-за названия отеля

В одном из отелей Турции произошла массовая неразбериха с участием российских туристов, отправившихся на отдых, из-за названия объекта размещения. Об этом пишет TourDom.ru.

Согласно информации турагентства, причиной возмущения россиян стало несоответствие отеля в Аланье, продаваемого туроператором, с фактическим размещением, которое клиентам предложили по прибытии.

Известно, что речь идет о гостинице, в названии которой шесть слов, — при этом в ваучере указано полная его версия, а по факту гостей заселяют в отель с тремя словами в названии. «Всего-то убрали три слова из названия, подумаешь, пустячок!» — рассказала представительница туркомпании.

По ее словам, большинство отдыхающих «увидели в этом элемент подлога и "развода"». «Гости скандалят, некоторые отказываются заселяться и требуют поселить их в ту гостиницу, которую им продавали. Разборки на ресепшен можно наблюдать каждый день», — пояснила она.

При этом в пресс-службе туроператора, продающего туры в указанный отель, подчеркнули, что разбираются в сложившейся ситуации.

8 сентября сообщалось, что власти Турции ввели повсеместные ограничения на территории страны для всех жителей и туристов в качестве новой меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Теперь каждый человек, находящийся там, обязан надевать респираторную маску во всех без исключения общественных местах.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции за время пандемии коронавирусом заразились 282 тысячи человек, вылечились от заболевания 252 тысячи, а скончались — 6,7 тысячи.

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