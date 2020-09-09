Виновник утечки данных клиентов Сбербанка получил срок

Бывшего сотрудника Сбербанка, который осенью 2019 года украл и опубликовал в даркнете персональные данные клиентов, приговорили к реальному сроку — двум годам и десяти месяцам колонии-поселения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Красногорском городском суде.

Бывший работник Сбербанка по имени Сергей в октябре прошлого года вручную скопировал данные пяти тысяч владельцев карт, перенес их на флешку и опубликовал в даркнете. За каждую единицу данных он просил пять рублей. Преступника, которым оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, нашли следующей ночью. Суд также обязал Сергея выплатить штраф в пользу Сбербанка в размере более чем 25 миллионов рублей.

В октябре сообщалось, что речь идет об утечке данных 60 миллионов кредитных карт, среди которых 18 миллионов — действующие. Сбербанк опроверг эту информацию, а также подчеркнул, что деньги клиентов находятся в безопасности.

Об инциденте неоднократно высказывался глава Сбербанка Герман Греф. В частности, он заявил, что вина за произошедшее лежит лично на нем.