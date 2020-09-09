Лукашенко заявил о необходимости крепких лидеров славянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые полномочия главы государства необходимо передать другим ветвям власти, но в стране должен быть сильный лидер. Об этом пишет РИА Новости.

«Надо помнить — и Россия, и Белоруссия, пример тому Украина, это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент», — считает Лукашенко.

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Он напомнил, что склонен провести досрочные президентские выборы, но о точном времени не сказал. «Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские», — пояснил президент.

17 августа Лукашенко допустил, что новые выборы возможны, но только после того, как появится новая конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из Конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.