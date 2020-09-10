Бывший чемпион мира по боксу собрался вернуться на ринг в 50 лет

Бывший чемпион мира по боксу американец Крис Берд собрался вернуться на профессиональный ринг. Об этом сообщает Boxing News 24.

50-летний экс-спортсмен убежден, что сможет выиграть титул в среднем весе. Берд становился чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Берд стал первым, кому удалось нанести поражение украинскому тяжеловесу Виталию Кличко. Американец одержал эту победу в апреле 2000 года. В октябре того же года он уступил брату Кличко Владимиру судейским решением.

Берд — серебряный призер Олимпиады в Барселоне. В профессиональном боксе на его счету 41 победа и пять поражений. Свой последний поединок он провел в 2009 году, нокаутировав Мэттиса Шадоуа.