Дуэт Missio выпустил новый сингл

Американский дуэт Missio выпустил двойной сингл Can You Feel The Sun / Don’t Forget To Open Your Eyes. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первый сингл Misso под названием Middle Finger вышел в 2017 году. За это время трек набрал 1 миллиард прослушиваний на стриминг-платформах по всему миру. Can You Feel The Sun — третий альбом дуэта, записанный в ноябре 2019 года всего за 21 день.

Музыканты из Техаса, исполнитель Мэттью Брю и продюсер Дэвид Батлер, в 2019 году выступили на московском фестивале Park Live. Ситуация с коронавирусом нарушила планы по российским гастролям коллектива.

«Было трудно поверить, что наша музыка перебралась по ту сторону океана», — отметил Мэттью Брю. Музыкант рассказал, что начал делать наброски будущих песен в прошлом году, вернувшись с европейских гастролей.

«Мы хотели писать музыку исключительно на своих условиях. Пытались удивлять только самих себя», — дополнил коллегу Дэвид Батлер. «Наша музыка поможет слушателям начать задавать сложные вопросы и раскрыть сознание», — предположил продюсер.

Предзаказ грядущего альбома можно оформить уже сейчас.