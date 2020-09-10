Россиянкам обозначили возраст для начала борьбы с морщинами

Сократить количество морщин на лице можно, не прибегая к ботоксу и пластической хирургии. Чтобы избежать появления морщин, делать гимнастику лица стоит уже с 23 лет. Такой возраст в беседе с радио Sputnik обозначила врач-косметолог Астрид Овеян.

«Если в раннем возрасте с 23 лет, когда начинают выходить мимические морщинки, умная девочка начинает заниматься лицом с помощью тейпов и фитнеса лица, тогда это помогает», — рассказала врач. Она также уточнила, что в таком случае девушки избавляются от привычки много хмуриться, их лицо становится более спокойным.

Овеян посоветовала пользоваться тейпами. Это специальные пластыри, которые приклеивают на лицо, чтобы на нем не появились морщины. Такие пластыри не всесильны, но иногда могут предотвратить раннее старение кожи. Однако после 35 лет эффекта от них может и не быть. «Если на лице уже образовались морщины, рубцовые линии, то ни один тейп уже не сгладит эти моменты», — пояснила специалист.

Ранее косметолог Светлана Жабоева порекомендовала уколы ботулотоксина, которые помогают предотвратить старение. По словам эксперта, они «выключают» мимику лица и помогают коже дольше оставаться гладкой.