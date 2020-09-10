Скандальная телеведущая построила особняк для кроликов

Скандальная британская телеведущая и актриса Аманда Холден (Amanda Holden) построила во дворе своего дома особняк для кроликов. Об этом сообщает The Sun.

Основой дома послужил бывший детский игровой дом дочерей Холден. Для двоих кроликов в особняке оборудовали спальню с двухъярусными кроватями, покрытыми соломой, кухню и гостиную. Для животных также сделали подушку с изображением лица хозяйки. В деревянном особняке есть несколько окон, входная дверь, а впереди территория огорожена забором с калиткой.

Перепланировка обошлась телеведущей в шесть тысяч фунтов стерлингов (почти 590 тысяч рублей). Источник, близкий семье Холден, рассказал, что актриса очень любит своих кроликов и что они являются для нее членами семьи, а в таком особняке животные обретут статус восходящих звезд.

Недавно в сети обсуждали выход Аманды Холден в свет. Она направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM в Лондоне, когда папарацци сделали снимок. Актриса была одета в облегающее шелковое платье в горох, однако под одеждой не было нижнего белья. Провокационный образ Холден спровоцировал у пользователей волну обсуждения.

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