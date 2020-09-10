На Украине назвали условие для прекращения существования страны

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев назвал условие для прекращения существования Украины как государства: по его мнению, это произойдет, если лидер страны Владимир Зеленский сохранит свой пост. Такое мнение политик выразил в своем YouTube-канале.

Бывший парламентарий заметил, что украинский лидер не понимает, что делает. Мураев указал, что политика Зеленского может привести к передаче судебной власти в руки иностранных государств, которые создадут внутри Украины карательную вертикаль. «Страны не будет, земли не будет, ничего не будет», — отметил он.

Кроме того, бывший депутат раскритиковал экономическую политику украинского правительства. Он заметил, что страну «просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать».

В июле Мураев заявил, что Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. По его словам, последние шесть лет Украина делает «все, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели вернуться назад». Среди прочего Мураев указал на политику Киева в отношении государственного языка и религии. Также он указал на высказывания украинских властей о жителях этих территорий. По мнению парламентария, Киев сознательно ухудшает ситуацию, чтобы «сэкономить и не платить деньги своим гражданам».