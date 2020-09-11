Участник «Кто хочет стать миллионером?» позвонил жене и услышал другого мужчину

Участник британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» Джей Пи Хоган (JP Hogan) позвонил жене за помощью, однако в ответ услышал голос незнакомого мужчины. На эпизод обратил внимание таблоид Mirror.

Хоган добрался до вопроса на 16 тысяч фунтов (около 1,5 миллиона рублей), в котором ему нужно было выбрать одно слово, означающее выходной в Германии. Он решил воспользоваться подсказкой «Звонок другу» и обратиться к супруге, тетя которой, по словам мужчины, жила в этой стране больше 50 лет. Он набрал жене, но услышал неизвестный мужской голос.

«Так, только что на звонок ответил другой мужчина. Расслабьтесь, возможно, произошел какой-то инцидент», — заверил ведущий Джереми Кларксон. Оказалось, что это был лишь автоответчик, который сообщил, что звонок не может быть совершен. Кларксон тем не менее пошутил над женой Хогана, когда она наконец взяла трубку: «Можете ли вы подтвердить, что вы сейчас не одна?»

Пользователи соцсетей также принялись обсуждать произошедшее. Многие отметили, что участник был шокирован, услышав голос автоответчика. «Вопрос на миллион: кто был в этот момент с его женой», — написал один юзер, не поверивший, что голос действительно принадлежал роботу.

Хоган, несмотря на произошедшее, продолжил игру. Он сумел заработать 64 тысячи фунтов (6,1 миллиона рублей).