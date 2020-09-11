Стало известно о «возросшей напряженности» между Джоли и Питтом

Стало известно о «возросшей напряженности» между актрисой Анджелиной Джоли и ее бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом сообщает Us Weekly.

Уточняется, что звезды перестали посещать семейную терапию. В преддверии судебного разбирательства по делу об опеке над детьми у экс-супругов начались новые конфликты. Питт хочет разделить опеку поровну, в то время как Джоли заявляет, что согласится на такое лишь при условии, что детей можно будет увезти из Лос-Анджелеса.

В августе знаменитостям предрекли новый конфликт из-за развода и опеки. Сообщалось, что Питта возмутил тот факт, что бывшая супруга подала ходатайство в Высший суд Лос-Анджелеса с требованием отстранить от дела судью Джона Одеркирка, который занимается их разводом. По мнению артистки, судья имеет рабочие отношения с одним из адвокатов Питта. Адвокаты Питта, в свою очередь, подчеркнули, что больше всего из-за разборок звезд страдают их дети, так как экс-супруги так и не пришли к окончательному решению по поводу опеки.

Ранее стало известно о новых отношениях артиста. 56-летний Питт начал встречаться с 27-летней моделью из Германии Николь Потуральски.