«Валенсия» решила избавиться от Черышева

Испанская «Валенсия» решила избавиться от российского полузащитника Дениса Черышева. Об этом сообщает Cadena SER.

По данным издания, агент игрока получил уведомление о том, что Черышев может искать себе новый клуб. В минувшем сезоне 29-летний футболист провел в составе «Валенсии» 31 матч во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

В августе сообщалось, что Черышев отверг предложения клубов из России, рассчитывая завоевать доверие нового тренера «Валенсии» Хави Грасии. Предметный интерес к хавбеку проявляли ЦСКА и «Спартак».

Россиянин — воспитанник мадридского «Реала», провел всю карьеру в Испании. Он стал одним из самых ярких игроков сборной России на чемпионате мира-2018. На счету Черышева четыре мяча за национальную команду в рамках мундиаля.