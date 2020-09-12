Россия снова помогла Северной Корее зерном, поставив около 50 тысяч тонн пшеницы в рамках гуманитарной помощи из-за пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в Facebook-аккаунте российского посольства в КНДР.

Отмечается, что в порт Нампхо в провинции Южный Пхенан прибыла заключительная партия объемом 25 тысяч тонн. Зерно поместят на шесть барж, затем вместе со всем экипажем направят на 14-дневный карантин. После этого пшеница будет подвержена газовой обработке и отправлена потребителям.

«Корейская сторона выразила сердечную признательность правительству и народу России за братскую бескорыстную помощь, которая в условиях вызванных пандемией трудностей является ярким подтверждением отношений товарищеского сотрудничества между нашими странами», — рассказали в дипломатическом ведомстве.

Также в Пхеньяне отметили, что страна столкнулась с трудностями из-за сильных тайфунов, которые навредили местному сельскому хозяйству.

В июле 2019-го сообщалось, что объем экспорта пшеницы из Приморья в КНДР в первом полугодии вырос в 28 раз. «Рост экспорта по этому виду зерна произошел в связи с увеличением поставок в КНДР: с начала 2019 года в эту страну направлено 8,4 тысячи тонн пшеницы, за аналогичный период 2018 года — 0,3 тысячи тонн», — рассказали в Россельхознадзоре по Приморскому краю и Сахалинской области.