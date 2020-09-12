Хет-трик Салаха позволил «Ливерпулю» вырвать победу у новичка АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Лидс» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 12 сентября, и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В первом тайме на дубль Мохамеда Салаха и гол Вирджила ван Дейка гости ответили забитыми мячами Джека Харрисона и Патрика Бэмфорда. Во второй половине игры у «Лидса» отличился Матеуш Клих, а у красных в концовке матча хет-трик оформил Салах, позволив мерсисайдцам вырвать победу.

В следующем туре «Ливерпуль» 20 сентября на выезде сыграет с «Челси». «Лидс» днем раньше на своем поле встретится с «Фулхэмом».

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» защищает титул чемпиона Англии. «Лидс» — новичок АПЛ. Команда вернулась в элитный дивизион спустя 16 лет.