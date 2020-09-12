Безработным россиянам выделят 35 миллиардов рублей

В России выделят более 35 миллиардов рублей на пособия безработным. Соответствующее распоряжение в субботу, 12 сентября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Данное распоряжение позволит на постоянной основе и в полном объеме предоставлять денежную помощь всем, кто не имеет работы и находится в затруднительном положении. Отмечается, что при необходимости будут направлены новые средства на выплату пособий.

Дополнительно сформированная финансовая помощь в размере 35,3 миллиардов рублей должна обеспечить гарантию выплаты всем нуждающимся гражданам. Роструду также назначено проконтролировать эффективность распределения всех средств. До 1 февраля 2021-го ведомство должно предоставить российскому правительству доклад с отчетом.

Ранее стало известно, что регионам выделят около 20 миллиардов рублей для выплат пособий безработным россиянам.

11 сентября сообщалось, что по состоянию на 1 сентября из 130,4 миллиарда рублей, заложенных в российском бюджете на выплаты безработным, были потрачены 109,4 миллиарда. В 69 регионах израсходовано более 80 процентов предусмотренных средств, причем в 17 регионах потрачено даже более 90 процентов.

8 сентября замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать о введении в стране минимального гарантированного дохода. По его словам, речь идет о минимальной сумме, которую должен получать любой человек, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.