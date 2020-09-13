Квят получил предупреждение за аварию на Гран-при Тосканы

Стюарды Гран-при Тосканы вынесли предупреждения 12 пилотам «Формулы-1» по итогам рассмотрения инцидента на первом рестарте гонки. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Альберт Фабрега.

Среди спортсменов, к которым были применены санкции, российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят. Организаторы соревнований посчитали, что причиной второй аварии во время гонки стали непоследовательные нажатия пилотами педалей газа и тормоза. При этом стюарды решили, что все 12 спортсменов несут одинаковую ответственность за случившееся.

Гонка дважды была остановлена красными флагами из-за серьезных аварий. Первый раз это произошло на девятом круге после столкновения с участием четырех болидов. Затем пауза возникла после аварии на 13-м круге.

Квят финишировал на седьмом месте. Победителем Гран-при стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.