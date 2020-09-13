Квят занял седьмое место на Гран-при Тосканы

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят занял седьмое место в гонке на Гран-при Тосканы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем заезда в Италии стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, второе место у его напарника по команде финна Валери Боттаса. Тройку сильнейших замкнул британец из Red Bull Александер Албон.

Гонка дважды была остановлена красными флагами из-за серьезных аварий. Первый раз это произошло на девятом круге после столкновения с участием четырех боллидов. Затем пауза возникла после аварии на 13-м круге.

Следующее Гран-при пройдет в Сочи. Гоночный уик-энд в России запланирован на 25-27 сентября.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



