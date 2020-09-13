Великобритания обошла санкции США против России

Великобритания обошла антироссийские санкции США и решила вопрос с Москвой о попавшей под ограничения электронике для космического телескопа «Спектр-УФ», рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

«Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения», — рассказал он, напомнив, что до этого были проблемы с их поставкой, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты.

Он отметил, что поставки всей аппаратуры завершат к 2022 году согласно действующему контракту.

В 2014 году после введения западных санкций стало известно о проблемах с поставками в Россию компанией E2V из Великобритании электроники к приемникам «Спектр-УФ». Причиной стало использование в аппаратуре американских деталей, подпадающих под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.

Согласно Федеральной космической программе на 2016-2025 годы запуск «Спектра-УФ» запланирован на 2024 год. Космическая обсерватория предназначена для получения изображений и спектроскопии в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Ближайшим аналогом «Спектра-УФ» является американский Hubble.