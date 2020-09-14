Украина заявила о стрельбе из гранатометов в Донбассе

Украина за минувшие сутки, 13 сентября, зафиксировала в Донбассе два нарушения режима прекращения огня. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны, передает «112».

Украинские позиции возле населенных пунктов Пески и Авдеевка в Донецкой области были обстреляны из подствольных гранатометов. Оружие в ответ не применялось, раненых и погибших нет.

Между тем представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска нарушили режим тишины, открыв стрельбу из АГС-17. Обстрелу подвергся район села Желобок, сообщает «Луганский информационный центр».

10 сентября отменилась совместная инспекция представителей Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по позициям ВСУ в районе населенного пункта Шумы под Горловкой. Стороны обвинили друг друга в выдвижении невыполнимых требований.

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