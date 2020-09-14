Сестра Ефремова назвала процесс над актером халтурным

Сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что может подать иск в суд за ненадлежащее выполнение адвокатских обязанностей Эльманом Пашаевым, защищавшим артиста по делу о смертельном ДТП. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает Life.

По мнению сестры артиста, защитник не помог провести процесс надлежащим образом — все прошло «в спешке», а свою работу и следствие, и суд сделали «халтурно». Она надеется, что с новым адвокатом им удастся разобраться в деле и приговор пересмотрят.

Ранее сообщалось, что Эльман Пашаев подтвердил отказ артиста от его услуг. Договор адвоката с Ефремовым истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.