Таможня США приняла наушники OnePlus за поддельные AirPods

Американские таможенники отчитались о задержании партии поддельных AirPods, в которых пользователи соцсетей и журналисты узнали оригинальные наушники OnePlus. Служба сообщила об инциденте в своем Twitter-аккаунте.

Сообщение о задержании большой партии поддельных наушников с подписью «Это не Apple» появилось в соцсетях Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP). Федеральные агенты продемонстрировали фотографии конфискованного товара и заявили, что партия была изъята у перевозчика в Аэропорту имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк). Согласно официальным данным, груз был отправлен из Гонконга в Неваду и содержал в себе 2000 поддельных гарнитур. «Если бы AirPods были подлинными, то всю партию можно было бы оценить в 398 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

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Пользователи соцсетей и журналисты заметили, что изображенные на фотографиях аксессуары скорее похожи на гарнитуру OnePlus Buds, чем на фейковые наушники Apple. В частности, журналисты издания The Verge раскритиковали таможенников, заметив, что они с такой гордостью отчитались о задержании, «словно обнаружили подделку произведения искусства XVIII века». Под публикацией CBP в Twitter также появился комментарий от официального аккаунта OnePlus, который попросил таможенников принять меры и вернуть наушники обратно.

Некоторые пользователи соцсетей поиронизировали над ситуацией, предложив задерживать на таможне автомобили Honda, смартфоны Huawei, ноутбуки Dell и кроссовки Nike, которые «очевидно являются подделкой» машин Mercedes-Benz, телефонов iPhone, ноутбуков MacBook Pro и обуви Adidas соответственно.

Беспроводные наушники OnePlus Buds были представлены в конце июля. Стоимость гарнитуры от бренда OnePlus, имеющего в определенных кругах репутацию «убийцы Apple», составила 79 долларов.