ЦИК вычислила и описала три избирательных пня

Центризбиркому удалось вычислить три реальных избирательных пня, использовавшихся во время голосования по Конституции летом 2020 года. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, говорится в Telegram-канале правительственного органа.

По ее словам, было проведено «масштабное расследование», в ходе которого удалось найти места, где проводилось «голосование на пеньке». «Мы ставим точку в спекуляциях», — сказала Памфилова.

Она перечислила и описала три пня: ульяновский, владимирский и брянский. Первый находится рядом с частным домом, на котором захотели голосовать пожилые члены живущей там семьи. Второй расположен в одной из деревень во Владимирской области и считается популярным местом встреч местных жителей. Третий использовался пожилой россиянкой, которая недавно перенесла пневмонию и по состоянию здоровья решила голосовать на своей придомовой территории.

«Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками», — говорится в публикации.

Ранее в Иркутской области сфотографировали избирательный участок, организованный в багажнике машины во время выборов 11-13 сентября. В координационного совета при Общественной палате заявили, что это фейк.