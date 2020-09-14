Рыбак за сутки поймал на удочку 2645 рыб и побил мировой рекорд

Профессиональный рыбак из американского штата Иллинойс Джефф Колодзинский выловил 2645 рыб за 24 часа и побил личный мировой рекорд. Об этом сообщает портал UPI со ссылкой на запись прямого эфира на Facebook.

Американец приступил к рыбалке на скорость в среду, 9 сентября, в 9 утра по местному времени и ровно через сутки завершил вылов рыбы. За 24 часа он поймал на удочку 2645 рыб и побил свой прошлогодний рекорд, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса — 2172 рыбы за сутки.

Рыбак записал скоростную рыбалку на камеру, чтобы передать запись в качестве доказательства представителям книги рекордов и получить официальное признание. С помощью необычной рыбалки он планирует собрать 20 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей) для благотворительного фонда Fishing For Life (Рыбалка для жизни).

Ранее сообщалось, что житель американского штата Оклахома поймал крупного веслоноса и поставил мировой рекорд. Джеймсу Люкхарту удалось вытащить веслоноса длиной 179 сантиметров и весом 66,5 килограмма во время рыбалки на озере Кистон.