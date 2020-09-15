Раскрыта стоимость всех игр в Steam

В сети нашли сайт, отображающий суммарную стоимость всех игр, доступных в сервисе Steam. На появление сервиса обратило внимание издание TweakTown.

Создатели интернет-ресурса запустили график, который раскрывает стоимость всех опубликованных в Steam игр. Сайт обновляется несколько раз в сутки, собирая информацию об актуальных и новых игровых релизах. По состоянию на 14 сентября и данным сервиса, суммарная стоимость всех игр на цифровой площадке составляет 537 192 доллара, или около 40 миллионов рублей. Стоимость игр с учетом скидок составляет 521 909 долларов.

Сайт также позволяет узнать, во сколько был оценен контент из Steam в разные месяцы или годы. Например, в июле игры сильно подешевели — примерно до 333 тысяч долларов. Похожее падение было зафиксировано в декабре 2019 года, когда суммарная стоимость всех игр Steam приблизилась к отметке 300 тысяч долларов. Журналисты связали декабрьский обвал цен с рождественскими распродажами, июльский — с пандемией коронавируса.

Издание TweakTown также обратило внимание, что сайт фактически является копией другого ресурса, который подсчитывал не только суммарную стоимость тайтлов, но и их количество. Однако сервис перестали поддерживать несколько лет назад. Согласно данным оригинального сайта, в ноябре 2014 году в Steam была опубликована 7481 игра, их суммарная стоимость составила 91 298 долларов.