Легендарная Half-Life неожиданно обновилась

Первая часть серии Half-Life получила обновление. Об апдейте сообщается на странице сообщества Steam.

В сообщении говорится, что первая часть игры Half-Life получает обновление, исправляющее некоторые некорректно работающие команды, в частности, между игроком и сервером. Также в апдейт включены патчи безопасности и некоторые незаметные пользователю нововведения. Кроме оригинальной Half-Life, обновления получили Team Fortress Classic и CS 1.6.

В комментариях на странице сообщества геймеры отметили, что не ожидали от разработчиков увидеть обновление для легендарной игры. «Неожиданно улучшили старую 22-летнюю игру, спасибо», — отметил пользователь под ником Rebel. «Спасибо неизвестным парням из Valve. Приятно видеть, что такие древние игры не забывают», — поблагодарил геймер Hagger.

Первая часть Half-Life вышла в ноябре 1998 года. Видеоигра в жанре научно-фантастического шутера получила свое продолжение в ноябре 2004 года, когда компания Valve представила Half-Life 2.

Актуальной на данный момент игрой серии HL является Half-Life: Alyx. VR-шутер для владельцев гарнитур виртуальной реальности был анонсирован в ноябре 2019 года и стал доступен для геймеров 23 марта 2020-го.