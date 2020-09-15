Пенсионерка на табуретке «припарковалась» на стоянке

Пожилая жительница Казани заняла парковочное место с помощью табуретки и караулила территорию в течение часа. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает «PROKAZAN».

Фотография с ней сделана в одном из дворов на улице Лаврентьева. Женщина в куртке и шапке встала вместе со стулом рядом с машиной и не уходила. Для кого она занимала место и куда ушла после, в заметке не говорится.

Снимок разошелся по соцсетям. Мнения их пользователей по поводу истории с пенсионеркой разделились. Одни похвалили женщину за терпение и предположили, что она поджидает мужа. Однако другие раскритиковали действия местной жительницы и назвали их «деревенскими замашками».

Ранее, в августе 2020 года, пенсионер из Воронежа решил бороться с шумом от качелей на детской площадке. Мужчина повесил на них замки, чтобы дети не могли качаться. Местные жители обратились к участковому с просьбой решить вопрос. Тот не смог привлечь пенсионера к ответственности, так как нарушения закона не было, но попросил коммунальные службы убрать замки.

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