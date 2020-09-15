В российском научно-образовательном центре создадут мануфактурный кластер

В научно-образовательном центре Север в Якутии планируют создать мануфактурный кластер, в рамках которого будет проходить разработка новых проектов и подготовка инженеров. Об этом сообщил ТАСС директор Международного центра развития перспективных компетенций Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Future Skills: NEFU Роман Гоголев.

«Мануфактурный продвинутый высокотехнологичный кластер нашего центра представляет собой сплав площадки, способной отвечать требованиям полного научно-инженерного цикла. От проекта до полноценного продукта», заявил Гоголев.

По его словам, проект будет реализован в три этапа, его общая стоимость составит 250 миллионов рублей. Предполагается, что в кластере, в частности, займутся проектом цифровизации месторождений, а также системой для работы на холоде с промышленным экзоскелетом.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.