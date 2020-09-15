«Любительская» колбаса оказалась опасна для здоровья

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование «Любительской» колбасы. Некоторые из проверенных продуктов оказались опасны для здоровья. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок «Велком», «Клинский», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд», «Рублевский» и «Чернышихинские колбасы». В «Любительской» колбасе должно быть не менее 60 процентов мяса, однако в образце марки «Мясной дом Бородина» его объем не превышал 50 процентов. Кроме того в продукции этого бренда обнаружили частицы свиной шкурки, мясо птицы, камедь и каррагинан, не указанные в составе. По ГОСТу, в «Любительской» колбасе должно быть 12 процентов белка, но марки «Велком», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд», «Рублевский» не смогли дотянуть до нормы.

Кроме того, некоторые образцы оказались опасными для здоровья: образец марки «Клинский» не соответствует требованиям безопасности по уровню обсемененности мезофильной микрофлорой, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в колбасе «Мясницкий ряд», а золотистый стафилококк — в «Чернышихинских колбасах». По итогам проверки специалисты не рекомендовали покупать ни один из протестированных продуктов.

Ранее в сентябре специалисты тестировали «Российский» сыр. Они проверили продукты семи брендов: «365 дней», «Радость Вкуса», Valio, «Белебеевский», «Киприно», «Луговая свежесть» и «Простосыр». Лидером среди исследованных образцов оказался сыр «Луговая свежесть».