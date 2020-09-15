Белорусскую пару задержали за листовки с фотографией сотрудницы ОМОН

В Белоруссии задержали пару, которая расклеивала листовки с фотографией сотрудницы ОМОН. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.

Инцидент случился в Гродно. Задержанные — 37-летний индивидуальный предприниматель и его сожительница, 34-летняя логист-экспедитор транспортной кампании.

Женщина распечатала пачку листовок с фотографией сотрудницы ОМОН и подписью: «Каратели среди нас! Позор!» Вместе с сожителем они распространили листовки в общежитии, где живет сотрудница милиции, и расклеили на соседних домах.

Задержанные раскаялись в содеянном. В МВД пообещали дать их действиям правовую оценку.

В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Многие бывшие задержанные рассказали об избиениях в изоляторах.