Эксперт раскрыл тайные послания публике от Меган Маркл через ее прически

Звездный стилист и дизайнер Лукас Армитаж (Lucas Armitage) раскрыл тайное значение причесок герцогини Сассекской. Об этом сообщает The Sun.

Так, например, 39-летняя Меган Маркл провела онлайн-встречу с представителями благотворительной организации Smart Works в белом пиджаке и с низким хвостом. По словам модного эксперта, описанная прическа говорит о том, что герцогиня нацелена на серьезную работу. «Теперь у нее есть огромный новый проект, которым она намерена заниматься», — добавил мужчина.

В то же время в июле жена принца Гарри снялась в видеообращении, приуроченном к онлайн-саммиту Girl Up, с длинными выпрямленными волосами. Описанная прическа отличается от той, которую делала Маркл при выполнении своих королевских обязанностей. По мнению стилиста, таким образом она показала, что довольна своим решением отказаться от них.

При этом Армитаж считает, что во время беременности герцогиня собирала волосы в пучок, чтобы продемонстрировать свое желание оставаться членом королевской семьи. «Она укладывала волосы так, чтобы оправдать ожидания всех поклонников королевской семьи: классическая прическа с некоторыми небрежными деталями, которые делали ее повседневной», — высказался мужчина.

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Кроме того, отмечается, что Маркл намеренно нарушала королевский протокол с помощью своей укладки. Например, она появлялась на публике в туре в Африке с небрежными кудрями. «Тем самым она отвергала королевский протокол в пользу чего-то более современного», — подчеркнул стилист.

Дизайнер также добавил, что жена принца Гарри обычно собирает волосы в аккуратный пучок без выпущенных прядей, чтобы ее воспринимали более серьезно на мероприятии. «Этот стиль гораздо сдержаннее, чем тот, к которому мы привыкли, но все же она использует его для особых случаев», — комментирует Армитаж.

В сентябре 2019 Лукас Армитаж назвал модный выбор герцогини Сассекской шокирующим и подвергся критике в сети. Речь идет о черном пышном платье Valentino, сшитом из тюлевой ткани. Стилист счел наряд не самым подходящим вариантом для торжества. Однако поклонники Маркл не согласились с его мнением и обругали его в соцсетях.