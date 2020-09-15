Россиян передумали штрафовать за оскорбление полицейских в интернете. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

МВД России отказалось от законопроекта, предусматривающего введение ответственности за распространение информации, выражающей неуважение к сотрудникам органов внутренних дел.

Отмечается, что законопроект прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, однако МВД отказалось его от дальнейшей разработки. Причины такого решения не уточняются.

МВД России сообщило о начале разработки соответствующего проекта в сентябре 2019 года. В случае принятия законопроекта за оскорбление полицейских в интернете предлагали ввести штраф в размере 100 тысяч рублей.

В июле сообщалось, что актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление полицейского. В марте Емельянова задержали за избиение врача скорой помощи и оскорбление полицейских. Актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обругал медиков и ударил одного из них, после чего оскорбил прибывшего на место происшествия сотрудника полиции.