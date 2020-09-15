Названы самые нестабильные сотрудники

Менеджеры по рекламе чаще других меняют работодателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Самыми стабильными сотрудниками оказались квалифицированные рабочие. Они меняют место работы в среднем раз в 4,7 года. На втором месте — микробиологи и аудиторы, их средний срок службы на одном месте равен 4,6 года. Третью строчку занимают технологи: в среднем 4,5 года в одном компании.

Чаще других место работы меняют торговые представители — раз в 2,7 года, менеджеры по туризму, специалисты по продажам и инженеры ПТО — раз в 2,6 года, менеджеры по рекламе — раз в 2,4 года.

Исследование проводилось в сентябре 2020 года по всей территории России среди граждан в возрасте 30-35 лет. Специалисты проанализировали 25 тысяч резюме.

В августе авторы исследования, проведенного сервисом «Авито Работа», назвали самую доходную массовую профессию в России. Ею оказалась профессия барбера — мужского парикмахера. Средний по стране заработок барберов равняется 67 тысячам рублей в месяц, что на 47 процентов больше, чем шесть лет назад, когда проводилось предыдущее аналогичное исследование (45,6 тысячи рублей и 10-е место рейтинга).

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