Российский самолет подал сигнал тревоги в воздухе

Самолет, летящий из Санкт-Петербурга в Казань, подал сигнал тревоги. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщается на портале Flightradar24.

Как уточняется, российский пассажирский лайнер вылетел в 16:13 из Санкт-Петербурга и за 10 минут до посадки подал сигнал тревоги. Самолет начал снижение и в назначенное время приземлился в аэропорту Казани.

Причины произошедшего неизвестны, информации о пострадавших нет.

Ранее в августе сигнал тревоги в воздухе подал летящий в Москву из Ставрополя SSJ-100. По предварительным данным, причиной стала возможная техническая неисправность на борту.