Умер отец основателя Microsoft Билл Гейтс-старший

Билл Гейтс-старший, отец основателя Microsoft Билла Гейтса, скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает CNBC.

Гейтс умер в понедельник, 14 сентября, в своем доме на пляже в американском штате Вашингтон, у него была болезнь Альцгеймера. Отмечается, что здоровье Гейтса-старшего постепенно ухудшалось. Он умер дома в кругу семьи.

«Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем, чем я стремлюсь быть, и я буду скучать по нему каждый день», — написал Гейтс-младший в своем блоге. Основатель Microsoft отметил, что в детстве отец никогда не позволял ему заниматься тем, в чем он был хорош, подталкивая к изучению нового.

Предприниматель рассказал, что безусловная любовь и поддержка родителей много значили для него. Он признался, что это была одна из причин, по которой он не боялся идти на большой риск, например, бросить колледж, чтобы основать Microsoft с Полом Алленом.

Уильям Генри Гейтс II — американский поверенный и филантроп, автор книги «Размышляя на всю жизнь: мысли о дарах жизни» .