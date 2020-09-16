Кровавая битва орла с ящером на глазах у очевидцев попала на видео

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В Национальном парке Крюгера в ЮАР запечатлели кровавую битву орла с вараном. Запись с животными опубликована на канале Kruger National Park Videos на YouTube.

43-летний гид и фотограф Родни Номбекана вез туристов понаблюдать за прайдом львов и леопардов, когда обратил внимание на противостояние орла и ящера. «Это было неописуемо, ничего подобного я раньше не видел! — рассказывает он. — Мы наблюдали за этой битвой около часа». По его словам, птица боролась со своей жертвой около пяти часов.

«Дикая природа полна сюрпризов, никогда не знаешь, где тебя поджидает уникальная сцена из мира животных. И даже когда ты думаешь, что уже видел все, происходит нечто, что в очередной раз тебя удивляет», — признается Номбекана.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

Ранее 33-летний гид Шон Этсебет в парке Крюгера стал свидетелем погони орла и двух шакалов за карликовой антилопой. По его словам, стенбоку удалось перехитрить хищников и продлить себе жизнь.