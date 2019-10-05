Орел пролетел с GoPro над Альпами и подтвердил опасения ученых

Орел по кличке Виктор пролетел над Альпами с прикрепленной камерой GoPro и снял последствия глобального потепления. Видео полета было опубликовано благотворительной организацией Eagle Wings Foundation на YouTube.

Камеру прикрепили к шее птицы так, что на записи можно видеть голову орла и наблюдаемые им пейзажи. Сделанная запись позволяет увидеть последствия изменений климата. Здания, которые раньше были покрыты снегом, видны на вершинах гор. Птица также засняла тающие в горах ледники.

В январе 2019 года стремительное таяние ледников в Альпах повергло в ужас пользователей сети. Один из юзеров опубликовал снимок ледника, на котором очень мало льда.

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