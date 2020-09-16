Жириновский описал идиотизм в российской медицине на примере удаления аппендикса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский описал идиотизм в российской медицине, рассказав о сделанной ему ненужной операции по удалению аппендикса. Его цитирует РИА Новости в среду, 16 сентября.

«Аппендицит мне вырезали просто так. Я пошутил, а они [врачи] — на операционный стол. Что, ты не можешь поставить диагноз? Хоть пощупай, есть там воспалительный процесс? Все — на стол, и вырезали. Гланды — все», — рассказал политик на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, из-за низкого уровня медицинского образования ему неоднократно ставили ошибочные диагнозы и назначали нецелесообразное лечение.

Лидер либерал-демократов также обратил внимание на то, что раньше специфика оценки качества работы врачей и милиционеров была одинаковой: «У милиции чем меньше задержаний, тем хуже работа, у врача — чем больше свободных коек».

Данную систему он назвал идиотизмом и задался риторическим вопросом о том, что это за страна, где граждан «задерживают и под нож кладут для плана».

2 сентября Жириновский стал добровольным участником третьего этапа испытания вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи.