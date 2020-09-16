Москвичи бросились скупать апартаменты в «Москва-Сити»

Москвичи бросились скупать апартаменты в деловом центре «Москва-Сити» — интерес к недвижимости в небоскребах с января по август 2020-го вырос на 28,1 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Число запросов в августе текущего года оказалось выше показателей июля на 24,5 процента. Резкий рост покупательских заявок позволил побить рекорд по запросам за последние два года. В этом месяце число обращений превысило среднемесячный показатель по заявкам 2020 года на 17,1 процента.

На данный момент в открытых продажах в башнях экспонируется около 580 объектов недвижимости. Цены на апартаменты стартуют от 12 миллионов рублей. При наличии такой суммы на вторичном рынке можно приобрести юнит (номер, поскольку апартаменты по закону не являются жильем) площадью 25 квадратных метров. Самый дорогой объект обойдется покупателю в 2,6 миллиарда рублей. Его площадь составляет почти 2,2 тысячи «квадратов».

Ранее риелторы подсчитали, что двухкомнатные апартаменты в «Москва-Сити» можно снять в среднем за 220-250 тысяч рублей ежемесячно. Самые доступные лоты сдаются за 130-150 тысяч рублей в месяц.

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